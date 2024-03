Sporting-Atalanta LIVE 1-1 | palo di Lookman! Legno anche per Coates|Primapagina

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 2024-03-06 21:05:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: IL TABELLINO1-1 MARCATORI: 17? Paulinho (S). 39? Scamacca (A) LE FORMAZIONI UFFICIALI:(3-4-2-1): Israel; Quaresma, Coates, Diomande (dal 46? St Juste); Catamo, Koindredi (dal 46? Hjulmand), Morita, Reis; Edwards (dal 46? Gyokeres), Trincao; Paulinho (dal 68? Esgaio). All. Amorim.(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien (dal 46? Scalvini), Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Miranchuk (dal 72? Koopmeiners),(dal 72? De Ketelaere); Scamacca. All. Gasperini. ARBITRO: Daniel Siebert (Germania) AMMONITI: 14? Hien (A), 36? Edwards (S), 49? Scalvini (A), 56? Djimsiti (A) ESPULSI: / NOTE: 2? di recupero pt I ...

Pagina 0 | Juve, ti ricordi Ex Next Gen, ora vuole l'Atalanta fuori dall'Europa League: Tra i pali dello Sporting c'è una vecchia conoscenza bianconera. L'avete riconosciuto Si tratta di Isreal. Non ha avuto la possibilità di esordire con la Juve di Allegri, di portieri buoni la prima s ...tuttosport

Sporting-Atalanta, l’ex Dea Sergio Porrini a Notizie.com: “Possono vincere l’Europa League”: A partire dalle ore 18.45 si gioca Sporting-Atalanta, una sfida molto importante per il futuro della Dea. Abbiamo interpellato l’ex nerazzurro Sergio Porrini. L’ex difensore in esclusiva ci ha fornito ...notizie

Sporting – Atalanta 1-1 al 45': ecco i gol – VIDEO: l primo tempo della sfida tra Sporting ed Atalanta si chiude con il risultato di 1-1: in gol Paulinho al 17' e Scamacca al 39' ...generationsport