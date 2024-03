Sporting-Atalanta LIVE 1-1 al 45' | Scamacca risponde a Paulinho Si scalda Scalvini

Sporting – Atalanta: gran gol di Scamacca, ecco le immagini – VIDEO: Scamacca torna al gol nella partita di Europa League contro lo Sporting, l'attaccante dell'Atalanta ha firmato l'1-1 al 39'. Ecco le immagini ...generationsport

Europa League 2023-2024, ottavi di finale di andata, aggiornamenti live di Sporting Lisbona-Atalanta 0-0: Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Sporting Lisbona - Atalanta live su 06/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport

Atalanta, Percassi: "era meglio Inter in altro momento": "Inter-Atalanta si poteva giocare in un momento diverso, ma noi non ci lamentiamo mai e giochiamo. Avere una settimana a disposizione ti fa recuperare ...sportmediaset.mediaset