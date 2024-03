Sporting-Atalanta LIVE 1-0 | Paulinho! Miracolo di Israel su De Roon

Europa League 2023-2024, ottavi di finale di andata, aggiornamenti live di Sporting Lisbona-Atalanta 0-0: Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Sporting Lisbona - Atalanta live su 06/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport

Atalanta, Percassi: "era meglio Inter in altro momento": "Inter-Atalanta si poteva giocare in un momento diverso, ma noi non ci lamentiamo mai e giochiamo. Avere una settimana a disposizione ti fa recuperare ...sportmediaset.mediaset

TMW - Accostato al Napoli, ora su Le Normand c'è anche la Juventus: Nella giornata di oggi è emerso l'interessamento del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli per un suo vecchio pallino: si tratta di Robin Le Normand, difensore classe '96 della Real Soci ...napolimagazine