Sporting-Atalanta | l’ex Dea Sergio Porrini a Notizie com | “Possono vincere l’Europa League”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A partire dalle ore 18.45 si gioca, una sfida molto importante per il futuro della Dea. Abbiamo interpellatonerazzurrodifensore in esclusiva ci ha fornito un ampio spettro di quello che potrebbe essere la gara di domani e cosa potrebbe prospettare il futuro alla squadra bergamasca., parla(ANSA).comL’continua a stupire e lo fa anche in Europa… “L’ormai ha sorpreso tutti negli ultimi anni, facendo grandissime cose in Europa arrivando quasi a una finale di Champions. In Europa quest’anno ha fatto molto bene, penso che questo turno sia alla ...