(Di mercoledì 6 marzo 2024) “ilVII di uno o piùivi percon l’obiettivo di incrementare l’offertaiva in un quadrante della città che, nonostante per estensione e densità abitativa sia paragonabile a quello di una città di medie dimensioni, soffre una atavica carenza di struttureive di questo tipo. Il tema lo abbiamo affrontato nel corso della odierna seduta dialla presenza di Nereo Benussi e Augusto Battaglia, tecnici ed ex atleti; Giusi De Angelis, fiduciaria CONIVII; Francesco Laddaga, Marcello Morlacchi e Fabrizio Grant rispettivamente Presidente, Assessore alloe Presidente V...

Si attendono gli esami dell'autopsia per scoprire le cause della morte della 12enne trovata senza vita a letto dal papà, militare statunitense ad Aviano ... (fanpage)

Giro di Sicilia e Giro d’Italia: Il ritorno nel 2025: Il cicloturismo in Sicilia si conferma un elemento di notevole interesse per l'offerta turistica regionale, come dichiarato dall'assessore regionale al ...canalesicilia

Sport nel Municipio VII – Bonessio: “Commissione al lavoro per dotare il territorio di impianti Sportivi per l’atletica leggera”: “Dotare il Municipio VII di uno o più impianti Sportivi per l’atletica leggera con l’obiettivo di incrementare l’offerta Sportiva in un quadrante della città che, nonostante per estensione e densità a ...italiasera

Europa League, dove vedere le partite: dal Liverpool al Benfica fino al West Ham: Giovedì scendono in campo tutte le squadre dell'Europa League ad eccezione dell'Atalanta. Ad aprire la serata della Uefa è la Roma che sfida il Brighton e poi ...ilmessaggero