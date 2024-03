Sport in tv mercoledì 6 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La giornata di domani,, sarà ricca diivi. Si apre il Masters 1000 di Indian Wells. In campo i primi turni, con le prime 32 teste di serie già al secondo turno. Esordi per Cobolli, Fognini, Arnaldi e Sonego, rispettivamente contro Carballes Baena, Zapata Miralles, Van Assche e Kecmanovic. Proseguono gli Assoluti primaverili di Riccione, con la seconda giornata in vasca. In campo la Champions League, con le sfide di ritorno tra Manchester City e Copenaghen e Real Madrid e Lipsia. Gioca anche l’Atalanta, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League in trasferta contro loing (un giorno in anticipo per non avere due portoghesi in campo in casa nello stesso giorno, con il Benfica che ospiterà i Rangers giovedì).Face.