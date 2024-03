Spezia-Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I liguri sono in lotta per la salvezza, mentre gli altoatesini provano ad inserirsi nella lotta playoff.si giocherà sabato 9 marzo 2024 alle ore 14 presso lo stadio Picco: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pareggiando sul campo del Bari, i liguri si sono portati al terz’ultimo posto a quota 27 punti, a meno uno dal playout. La squadra di D’Angelo spera di ripetere il trend positivo interrotto nel turno precedente con la sconfitta interna ad opera della Feralpisalo’, quando aveva ottenuto nove punti in quattro partite Gli altoatesini si sono praticamente tirati fuori dalla zona retrocessione balzando al decimo posto a quota 35 punti. La squadra di Valente, reduce da tre vittorie consecutive, può a ...