Spesa militare | UE a 3x quella russa | 250 mld $ +13% vs 86 +9% | ma Von Der Leyen spinge per incremento di 100 mld $

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Secondo il rapporto Nato/Ispri lamondiale è cresciuta per l’ottavo anno consecutivo nel 2022 fino al massimo storico di 2.240 miliardi di dollari, ma ciò che sorprende è il rapporto tra spese militari in Ue e in Russia. L’aumento didi gran lunga più marcato () è stato infa

L’Ue lancia il piano per la difesa: acquisti congiunti, la creazione di un fondo e 1,5 miliardi dal bilancio: Questo nuovo strumento sarà aperto anche all'Ucraina, che sarà trattata quasi come uno Stato membro dell'Ue. Sul lato dei finanziamenti viene inclusa anche la Bei, ma non ci sono riferimenti agli euro ...firstonline.info

Diciamo grazie a quei nostri marinai nel mar Rosso: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguard ...gazzettadiparma

La Commissione presenta il piano Ue per la Difesa: acquisti in comune e fondi per 1,5 miliardi di euro: La Commissione Ue ha presentato un piano per la Difesa comune: si tratta di un progetto per promuovere gli acquisti congiunti in ambito militare, basato ...fanpage