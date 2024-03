“Spero non ci siano manine estere” Il terribile timore di Sallusti sul gioco sporco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Speriamo che non ci”. È questo il titolo dell'editoriale a firma Alessandroapparso sulla prima pagina de Il Giornale del 6 marzo. Il direttore del quotidiano approfondisce il caso dossieraggio nel suo articolo: “La faccenda finirà in una bolla di sapone. In Italia funziona così, quando la faccenda è seria il finale è in farsa, soprattutto se parliamo di vicende che vedono al centro il mondo della giustizia collaterale a quello ufficiale”. Vengono fatti gli esempi della P2, del sistema Palamara e della presunta Loggia Ungheria, tutte vicende finite senza condanne, ad esclusione di Licio Gelli, condannato però per altre faccende e non per la Loggia P2. Esi dedica quindi al giornalismo d'inchiesta: “In tutte queste vicende il giornalismo ha giocato un ...