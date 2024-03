Speed skating | Ghiotto può giocarsi il Mondiale allround? Il regolamento | difendersi nelle distanze brevi | poi attaccare nei 10000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo il settimo posto del 2022 Davideproverà a migliorarsi: sabato 9 e domenica 10 marzo si terranno alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, i Mondiali2024 di. Il programma prevede sabato 500 e 5000 e domenica 1500 e(ultima prova solo per i primi otto). La classifica generale verrà stilata col metodo samalog: tutti i tempi vengono convertiti in secondi e poi trasformati in punti, utilizzando i tempi medi su 500 metri in ciascuna distanza. I punteggi vengono calcolati fino a tre cifre decimali e poi troncati senza arrotondamento: la somma più bassa sarà la migliore. Davideal sabato dovràsui 500 metri per poi risalire la china nei 5000 metri, mentre nella giornata di domenica nei 1500 metri dovrà ...