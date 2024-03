Spada | GP Budapest 2024 | 24 azzurri in pedana in Ungheria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da venerdì 8 a domenica 10 marzo, lasi sposta inper il GP di. Due prove individuali per donne e uomini. Sono 24 gliconvocati dal ct Dario Chiadò. Già qualificate, per diritto di ranking per domenica, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. Le altre otto azzurre presenti nella giornata inaugurale sono Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Per quanto riguarda il maschile, già ammessi alla domenica Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo. I novepresenti sabato saranno Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli. ...