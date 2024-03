Soumahoro oltre l' assurdo | il suo discorso contro la bianchizzazione del pensiero

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In Aulapronuncia un'assurda invettivail razzismo espresso dalla "della", secondo il quale "la luce è bianca, mentre l'oscurità è nera"

Citazioni della Bibbia e foto dagli ingorghi, la chat tra Soumahoro e la compagna inserita da lei agli atti dell’inchiesta sui migranti: La donna punta a dimostrare che non era impegnata con la cooperativa nei giorni incriminati e la sua estraneità alle accuse, ma sinora il suo tentativo è ...roma.repubblica

Truffa coi soldi per i migranti, ora i lavoratori chiedono i danni ai Soumahoro: Udienza preliminare per moglie e suocera del deputato. Molte le richieste di parte civile per avere un ristoro dal danno subito dalla gestione allegra dell'accoglienza dei migranti ...ilgiornale

Meloni da Biden, i funerali di Navalny, i dossier sui politici, l’udienza per Olindo e Rosa: Buongiorno. «Voglio ringraziarti, Giorgia, per l’incrollabile sostegno dell’Italia all’Ucraina e per la tua leadership del G7 quest’anno». (Joe Biden) «Intendiamo riaffermare un ordine internazionale ...corriere