Sono già tante le imprese che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere Non si tratta di un bollino di facciata | spiega l' ex ministra Elena Bonetti che l' ha fortemente voluta | ma dell' avvio di un percorso che migliorerà il sistema imprenditoriale e il mercato del lavoro femminile Ecco gli indicatori che prevede

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Far crescere le donne conviene. Alle aziende, alPaese. Le ragazzepiù brave dei compagni a scuola e all’università; poi però si arenano. Ancora oggi in Italia lavora solo una donna su due, siamo ultimi in Europa. Che fare? Un passo avanti è stato compiuto con il decreto del 29 aprile 2022 firmato dallaper le Pari Opportunità e la Famiglia del governo Draghi,, che ha fissato i parametri per ladiper le.Un’opportunità preziosa che favorisce la crescita dei talenti femminili, riducendo il divario tra i sessi nei salari e nelle carriere, e tutelando la genitorialità. Finora sta funzionando bene, ma bisogna continuare a ...