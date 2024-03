“Sono avvelenato”. Cruciani show sull’ombrellata del prof anti-occupazione

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito riprendendo in maniera provocatoria quanto avvenuto la sera precedente negli studi di Radio24: “Sembra incredibile, ma questa trasmissione di oggi viene dedicata a una signora che di nome fa Silvie e di cognome fa Lubamba,girl, frequentatrice delle Patrie Galerie la quale ieri ha detto ‘Viva il generale Vannacci’. Ha poi detto che si può dire “negra”, “ionegra” e che i suoi tratti somaticidifferenti da quelli che ha Parenzo, da quelli che ha, da quelli che ha Vannacci e da quelli che ha un’altra persona. Cose normalissime per cui oggi si viene accusati di razzismo in Italia. Ci confronteremo tra negri: ci saranno diversi negri qui in trasmissione oggi. Una puntata black praticamente.”ha ...