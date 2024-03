Solo per agevolare la finta simpatica | Affari Tuoi | ombre nere su Giusy e i 60mila euro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una puntata storica, quella diandata in onda martedì 5 marzo. Amadeus, padrone della fascia dell'access prime time con il quiz di Rai 1, ha centrato un record che forselui stesso, nei prossimi mesi, potrà battere: 6 milioni e 455mila telespettatori, share del 28,4% con picchi del 37% nel momento clou della partita e punte di 8 milioni di telespettatori. Praticamente, numeri da grandiosa prima serata. Il merito è di, concorrente dalla Campania protagonista di una serata con pochi precedenti. La ragazza è arrivata al termine con soli pacchi rossi, "soldi certi" per dirla con Amadeus che preso dall'entusiasmo a un certo punto è entrato in scena a cavallo di una scopa. "Devo controllare se ci sono marchi, ormai c'ho l'ansia dei marchi", è la battuta del conduttore che si riferisce al Travolta-gate ...

