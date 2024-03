Sogno di ribaltone a Burago Valaguzza prova l’assalto al fortino del centrodestra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Avvocato, 40 anni, dei quali gli ultimi cinque passati all’opposizione. Lucaè l’uomo che proverà a sfidare ildopo un lungo dominio incontrastato. Alla testa di “Città Viva“, è deciso a portare i progressisti alla vittoria. E lo farà "tirando dritto per la nostra strada", senza polemizzare troppo con l’avversario - il sindaco Angelo Mandelli in corsa per la terza volta -, "ma convincendo gli elettori della solidità del nostro progetto". Alla base di tutto c’è l’idea che serva una scossa per uscire "da un’amministrazione di nicchia", con "il borgo è diventato un quartiere dormitorio". Lui, invece, crede "nella partecipazione e nell’ascolto vero dei bisogni. Quando andiamo in commissione hanno già deciso tutto, il punto di vista dell’altro non esiste e questo perché i nostri avversari sono poco inclini ...