Soffre di una comune disfunzione sessuale | ma scopre di avere una cisti vicino al midollo spinale

Ennesimo passo falso del Napoli contro il Genoa: anche Victor Osimhen soffre in tribuna per i compagni durante il match. Un’altra giornata di Serie A è andata ... (spazionapoli)

La vitiligine che non si vede: numeri e costi di una malattia che va oltre la pelle e che aspetta i Lea: Considerata a lungo un mero problema di natura estetica, è soltanto di recente che la vitiligine è stata finalmente riconosciuta come una patologia cronica autoimmune. Le caratteristiche macchie ...sanita24.ilsole24ore

Fibromialgia, non è ancora nei LEA: Alla Camera è passata una mozione per inserire la fibromialgia nei Livelli essenziali di assistenza, ma i pazienti non sono ancora tutelati ...donnamoderna

A "BolsenArte Winter 2024" Matilde Brandi si sdoppia in "Una come me": Una commedia brillante sulle contraddizioni che vivono in ognuno e su come sia possibile essere più persone nello stesso tempo. Sì, perché la patologia reale di cui ...orvietonews