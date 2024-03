(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – Non solo avvelena l'aria che si respira nelle città: lopuò far. E l''antidoto' sembra essere il. Vivere in aree rigogliose, vicino a giardini o a parchi, può aumentare la densità ossea e ridurre il rischio di. A evidenziare questo effetto è una ricerca pubblicata online

Milano, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Non solo avvelena l'aria che si respira nelle città: lo Smog può far male anche alle ossa . E l''antidoto' sembra essere il ... (liberoquotidiano)

Smog fa male anche alle ossa, con più verde meno osteoporosi: (Adnkronos) - Non solo avvelena l'aria che si respira nelle città: lo Smog può far male anche alle ossa. E l''antidoto' sembra essere il verde. Vivere in aree ...lifestyleblog

Milano, in periferia il picco di morti per l’inquinamento atmosferico: Clima (Italia) Biossido di azoto e polveri sottili hanno tassi di decesso per 100mila abitanti che possono arrivare fino al 60% in più in alcune zone. La protesta dei comitati. Di Luca Martinelli ...ilmanifesto

Smog, il report di Legambiente: Firenze in leggero peggioramento: Le città italiane lottano contro lo Smog, e la lotta è ancora in salita secondo il nuovo report di Legambiente "Mal'Aria di città 2024", redatto nell’ambito della Clean Cities Campaign. Infatti, secon ...055firenze