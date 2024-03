Sintonia coi vescovi umbri | Bene l’attenzione ai poveri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Idell’a sono molto interessati e coinvolti nel tema della Caritas, ma anche preoccupati nel senso di farla crescere ancora di più soprattutto nella dimensione di attenzione e formazione alle comunità parrocchiali". Lo ha detto il presidente della Caritas italiana e arcivescovo di Gorizia monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, in occasione dell’incontro con la Conferenza episcopale umbra, al quale era presente anche il direttore di Caritas don Marco Pagniello e il direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso don Giuliano Savina. "Apprezzo quanto istanno facendo pastoralmente per fare crescere le comunità non solo ecclesiali, ma anche civili alla Carità con una sensibilità maggiore, perché la presenza della Caritas - va avanti Redaelli – ha un’attenzione specializzata, molto ...