Sinner-Kokkinakis in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Janniksfiderà Thanasinel secondo turno dell’ATPdi, torneo in programma sul cemento statunitense. Riparte da un avversario australiano, che nell’ultimo torneo disputato (Rotterdam) ha sconfitto in finale De Minaur e al ritorno in campo (in California) affronterà. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, sia per i valori dei due giocatori che per il momento di forma.ha però ottenuto una bella vittoria ai danni di Giron mentre per Jannik sarà l’esordio nel torneo, dunque potrebbe esserci qualche incognita in più. L’azzurro ha vinto entrambi i precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno ...