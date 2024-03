Sing Sing | il talento di Colman Domingo nel trailer del nuovo dramma A24

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il film è incentrato su un gruppo di detenuti che scontano la loro pena e cercano di guarire mentalmente ed emotivamente attraverso l'arte A24 ha diffuso in streaming ildicarcerario che vede protagonistain una prova che mette in pieno risalto il suo grande. Il film verrà presentato in anteprima al prossimo SXSW Festival in Texas. La vita è stata tutt'altro che facile per Divine G (), un uomo condannato alla prigione e tenuto dietro le mura didopo che la bilancia della giustizia lo ha condannato per un crimine che non ha commesso. Durante un'udienza, Divine espone i progetti a cui ha ...