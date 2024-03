Silvio Orlando | “Inevitabile un altro ‘Ferie d’Agosto’ | ma non è un sequel”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Questo film era ineluttabile, Paolo Virzì ci pensava da tantissimo tempo, potremmo dire da 28 anni, cioè dall'indomani dell'uscita nelle sale di 'Ferie d'Agosto'…". E' quanto osserva, intervistato dalla AdnKronos, fra i protagonisti di 'UnFerragosto' sempre diretto dal regista toscano, in uscita da domani al cinema. "Ho avuto inizialmente qualche perplessità sull'arco temporale del mio personaggio, tre decenni dopo – confessa l'attore -. Tra l', lui è arrivato ai suoi ultimi giorni di vita… Ma si può anche aggiungere che la mia 'dipartita' è l'elemento forse meno tragico del film – sorride– e quelli che restano in vita hanno davanti un futuro che non riescono più a immaginare, non sanno più chi e cosa li può guidare. Alla ...