(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos/Labitalia) - In un paese in cui il 'soffitto di cristallo' per lefa fatica a incrinarsi, a Cesena più di 25 anni fa è nata un'fondata da una donna, guidata da una donna che ha messo a capo della società quasi tutte. A Cesena, nel 1992,inizia la sua carriera e nel 97 fonda: una realtà diventata ormai internazionale, con oltre trecento agenzie in tutta Italia. Oggi la società fa parte del gruppo immobiliare Gsa holding spa che nel 2023 ha raggiunto 7 milioni di fatturato consolidato a cui si sommano i 35 milioni di fatturato aggregato dell'intera rete. Per lei - che ha fatto dell'inclusività e della parità di genere un suo punto di forza – parlano i numeri: 2su 4 nel ...

Silvia Spronelli (SoloAffitti): "Nella mia azienda solo donne ai vertici": Roma, 6 mar. (Adnkronos/Labitalia) - In un paese in cui il 'soffitto di cristallo' per le donne fa fatica a incrinarsi, a Cesena più di 25 anni fa è nata un’azienda fondata da una donna, guidata da un ...affaritaliani

SoloAffitti, vendite case ferme e affitti alle stelle: + 16,1. Milano la più cara: dichiara Silvia Spronelli, amministratrice delegata di SoloAffitti.- In Italia sono circa 7 milioni le case non affittate, un quarto di queste è vuota e potrebbe essere messa in affitto in tempi molto ...idealista