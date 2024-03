Signorini si espone su Fedez e Chiara Ferragni | “Un minimo di coerenza!” | la frecciatina ai Ferragnez

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La crisi tra, ormai da diverse settimane occupa intere pagine di cronaca rosa. Tutti, o quasi, si sono espressi sulla presunta separazione dei, sollevando ipotesi e teorie bislacche. Tra queste ultime, c’è anche chi ha ipotizzato che sia tutta una messinscena creata ad hoc per oscurare il Pandoro gate.e il commento suAd intervenire sulla vicenda è stato anche Alfonso, padrone di casa del Grande Fratello, in risposta ad una lettera di un lettore del settimanale Chi, secondo il quale la crisi trasarebbe solo un modo per distogliere l’attenzione dalle ultime vicende legali che coinvolgono la ...

Grande Fratello, Signorini a Anita Olivieri: ‘Paura della notorietà Potresti uscire e passare inosservata: Signorini ha espresso il concetto con chiarezza ... un tempo solido e ora incrinato dalla vicinanza di Anita ad Alessio Falsone. Anita ha esposto la sua delusione per il cambiamento di Garibaldi, il ...controcopertina

Serie D, per Bonura punto prezioso alla luce delle difficoltà iniziali per restare a meno uno dalla salvezza diretta. Gorini riprende il Cenaia: pari con l’uomo in meno: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Serie D, impresa Mobilieri Ponsacco che vince in casa della Pianese capolista, decide il gol di Borselli nel finale: Le due formazioni pisane escono dalla 25esima giornata con dei punti in più in classifica e riaccendono le speranze di raggiungere i playout, in particolare il Mobilieri Ponsacco che strappa tre punti ...pisatoday