Sicurezza stradale | Casapulla C’è protocolla richiesta istallazione nuova segnaletica verticale

(Di mercoledì 6 marzo 2024). I consiglieri comunali del gruppoC’è, in vista della riformulazione dell’articolo 148 del Codice della strada che recita che “Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, fermo restando, ove le condizioni della strada lo consentano, di mantenere la distanza didi almeno metri 1,5“, hannoto ladi installazione dellaper rammentare ai guidatori tale obbligo su tutto il territorio comunale. «Abbiamo messo in campo questa iniziativa per garantire una maggiore ...