Sicilia | l’ex segretario del Pd Giuseppe Lupo assolto dall’accusa di corruzione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quattro anni e mezzo di carcere per peculato. E’ la condanna emessa dal tribunale di Palermo per l’amministratore giudiziario Walter Virga, che è stato anche dichiarato interdetto dai pubblici uffici e condannato a risarcire la parte civile, la società Nuova Sport Car difesa dall’avvocato Raffaele Bonsignore, con 15mila euro. Il collegio, presieduto da Fabrizio La Cascia, hagli altri imputati:deputato regionale del Pd e oggi consigliere comunale, il commercialista, collaboratore di Virga,Rizzo perchè il fatto non sussiste e Alessandro Garipoli Kallinen per non aver commesso il fatto. La vicenda riguarda presunti illeciti commessi da Virga, nominato amministratore giudiziario dalla ex presidente della sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, poi condannata per ...