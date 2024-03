Siccità in Toscana | piano d’intervento contro l’emergenza in quattro scenari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Firenze, 6 marzo 2024 – L’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici fornirà al nuovo commissario nazionale peri dati sui livelli di fiumi, laghi, bacini e falde. È stato firmato ieri, a Firenze, il protocollo d’intesa fra il commissario straordinario per la scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, e il segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (Adb), Gaia Checcucci. Il documento individua nell’Osservatorio (attivo da tempo in seno all’Autorità) lo strumento per raccogliere informazioni e dati dai vari soggetti attivi sul tema (fra i quali le Regionie Liguria, Ispra, Istat, Crea, Lamma, Arpat, Consorzi di Bonifica – Anbi, Ait, gestori del servizio idrico, Enel, enti d’ambito, Prefetture e Comunità montane) per poi trasmetterli alla struttura commissariale. "È ...