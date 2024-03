Si schiantano a tutta velocità | poi scappano e abbandonano l’auto distrutta in strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Civitanova, 6 marzo 2024 - Schianto alungo la statale adriatica a Civitanova, dopo l'impatto i due che erano a bordol'auto evia a piedi. L'episodio, sul quale sono in corso accertamenti, è avvenuto questa mattina, poco dopo le 9.30, lungo la statale adriatica, nel tratto di via Cristoforo Colombo, a Fontespina. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, una Golf con a bordo due stranieri si è schiantata contro un cordolo, mentre viaggiava adecisamente sostenuta secondo alcuni testimoni. I due stranieri dopo l'impatto sono scappati verso via Saragat. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli:. Sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia locale.