Si ritira Giuliano Razzoli | l’ultimo italiano campione olimpico in campo maschile nello sci alpino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024)dice basta e si appresta a disputare l’ultima gara della carriera in occasione dello slalom speciale di Kranjska Gora, in programma sabato 9 marzo. L’emiliano, che a meno di un clamoroso exploit non si qualificherà per le Finali di Coppa del Mondo a Saalbach, concluderà dunque il suo percorso agonistico sulla “Podkoren” davanti ai suoi tifosi. Il 39enne reggiano ha scelto di non proseguire per un’altra stagione, a causa dei vari problemi fisici che lo hanno condizionato negativamente negli ultimi due inverni. “Razzo”, mai in zona punti sin qui nella Coppa del Mondo 2023-2024, avrebbe dovuto provare l’anno prossimo una nuova complicatissima risalita nella WCSL partendo con pettorali altissimi.chiuderà la sua carriera sabato dopo 157 apparizioni nel massimo circuito, in cui ha collezionato ben 11 podi e 2 ...