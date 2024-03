Si è dimesso il premier del Perù accusato di corruzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il presidente del Consiglio del, Alberto Otárola, ha annunciato di aver presentato le sue dimissioni alla presidente Dina Boluarte dopo la diffusione nei giorni scorsi di un audio in cui offriva un contratto ad una giovane 'amica'. Rientrato dal Canada dove si trovava in viaggio di lavoro, Otárola ha ufficializzato l'abbandono del suo incarico prima di essere ricevuto dal capo dello Stato che aveva in un comunicato sollecitato le sue spiegazioni. L'audio, diffuso nel programma tv Panorama, riguardava una telefonata in cui ilparlava con una giovane, Yaziré Pinedo, chiedendole un curriculum e la possibilità di incontrarla. Nell'inchiesta aperta dalla Procura era emerso che Pinedo lo scorso anno ha ottenuto due pagamenti dal ministero della Difesa, di cui Otárola era responsabile prima di assumere la guida del governo, per una somma ...