Shogun è la serie dei record | 9 milioni di visualizzazioni al debutto

Se bisogna per forza fare dei paragoni, il regista preferirebbe che la serie non fosse accostata a Il Trono di Spade Dopo il successo di Sh?gun dopo appena due ... (movieplayer)

Shogun, Hiroyuki Sanada: "Lo paragono a L'Ultimo Samurai, pronto a continuare la storia": Ecco che cosa ha detto l'attore Hiroyuki Sanada, protagonista e produttore di Shogun, sulla realizzazione dell'acclamata serie tv.serial.everyeye

Shogun, debutto da record per la serie kolossal di Hulu e su Disney+: Shogun, debutto da record per la serie kolossal di Hulu e su Disney+. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.teleblog

Shogun, Hiroyuki Sanada: “Se non avessero assunto attori giapponesi, non avrei potuto essere coinvolto nel progetto”: Shogun – la nuova serie di Disney+ (prodotta in originale per FX) tratta dall’omonimo romanzo di James Clavell, ispirato a sua volta da eventi realmente accaduti nel Giappone del XVII secolo – sta ave ...drcommodore