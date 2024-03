Sfilate Milano donna | l' equilibrio sopra la follia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sullo sfondo di uno scenario internazionale incerto e caotico, lemilanesi propongono un ritrovatoestetico. Anzi, le collezioni per il prossimo autunno inverno 2024-2025 sono un inno all’eleganza e un elogio del made in Italy. Sicuramente più costoso, ma che dura nel tempo. Nessuna nota di pathos, nessun favola visionaria. E tanto meno nessun volo pindarico di memorabile creatività. In compenso, tanta voglia di eleganza. Si potrebbe riassumere così la settimana di prêt-à-porter milanese che ha portato in passerella le collezioni per l’autunno inverno 2024-2025. Tutte, o quasi, caratterizzate da una compostezza estetica sublimata, a volte dalla ricchezza dei decori, altre dall’elevata qualità della manifattura. Quella italiana, quella che tutti ci invidiano. Ettutto quella che fa salire i costi e quindi i ...