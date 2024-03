Sezze non ha più il suo “Campiono”; se ne è andato Giovanni Ciarlo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 Un personaggio, vero, di quelli he se abiti in un posto non puoi non conoscere, a prescindere dall’età. Questo era, per tutti “i campione”. Un soprannome probabilmente affibbiato aper via dei suoi millantati passati calcistici in giovinezza. Un buono, di quelli che amavi a prima vista. Sempre con il sorriso sulle labbra, sempre allegro, e pronto a raccontarti quegli aneddoti in parte veri, in parte romanzati ma il più delle volte del tutto inventati al solo scopo di strappare una risata… Tra i tanti raccontati da lui stesso o comunque a lui riconducibili, quello che lo vede su un campo da calcio, a Cagliari, realizzare una rete da metà campo nonostante indossasse zoccoli di legno… Oppure quello per cui, per costruire una stanza, lui muratore, avrebbe portato la betoniera ...