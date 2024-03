Servono educatori per residenza sanitaria

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Educatore/educatrice, 2 posti. Requisiti: laurea di educatore, patente B, preferibile aver svolto corsi di sicurezza; Contratto: a tempo indeterminato, full-time dal lunedì al sabato mattina; Sede di lavoro: Brescia. Inviare cv con autorizzazione trattamento dati personali a [email protected] e in copia a [email protected] , codice 38354. Tecnico gestione allevamento perito agrario, 1 posto. Requisiti: diploma specifico, patente B ed auto propria; Contratto: tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Brescia; Inviare cv con autorizzazione trattamento dati personali a [email protected] e per conoscenza a: [email protected] rif, codice 38715. Falegname con esperienza, 1 posto. Requisiti: buon uso degli utensili e patente B; Contratto: tempo determinato finalizzato ad indeterminato; Sede di ...

