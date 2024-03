Serie D | allo stadio con pistola a gas e catena | denunciato diciannovenne

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Durante la partita diD tra l’Acireale e la squadra di Sant’Agata di Militello, svoltasi lo scorso 3 marzo, un 19enne è statodagli agenti del Commissariato di Acireale. Durante i controlli prima del match, su un minivan che ospitava i tifosi ospiti, è stato ritrovato un borsello riconducibile al soggetto, contenente unaa gas spara piombini calibro 4.5, unain metdi circa 45 centimetri, una scatola in metcon centinaia di piombini, due bombolette di gas e un passamontagna. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati. Il Questore di Catania ha emesso il daspo nei confronti dell’indagato fino al termine della vicenda. SportFace.

