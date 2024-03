Serie C | gli squalificati dopo le ultime partite di campionato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il giudice sportivo ha comunicato l'elenco del calciatori in C in merito alle di ieri. Sono stati fermati per un turno Rossi, Soler (Alessandria), Spagnoli (Ancona), Panico (Carrarese), Ogunseye (Cesena), Carosso, Malaccari, Misuraca (Fermana), Ndrecka (Pro Patria), Sarzi Puttini ( Pro Vercelli), Morrone (Recanatese), Metlika (Virtus Verona), Rossetti (Vis Pesaro). Tra i tecnici, due turni per Colavitto (Ancona) e Vettori (Arezzo). Tra i dirigenti, inibizione fino al 12 marzo per Andreatini (Fermana). Tra le società, ammende a Pescara (1.200 euro), Carrarese, Fermana (600 euro).