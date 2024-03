Serie B femminile Prato Calcio a 5 | ora si fa durissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Niente da fare per ila 5. Anche nello scontro diretto con la Vis Fondi arriva un’altra sconfitta per la squadra biancazzurra, che resta dunque inchiodata all’ultimo posto della classifica del girone B dellaB. E’ il quarto ko consecutivo per le ragazze allenate da Nicola Giannattasio, battute per 3-1 in terra laziale, dove solo Innocenti è riuscita ad andare a rete. Il tecnico in questa occasione ha schierato la seguente formazione: Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Castelli, Bini, Bazzini, Grancia, Torrini, Barrili, Innocenti, Borghesi. Questa è dunque la graduatoria a cinque giornate dal termine della regular season: C5 Roma 46 punti; Futsal Perugia 35; Pistoia 31; Littoriana 28; Eventi Futsal e Arzachena 22; Shardana e Vis Fondi 21; Real Gryphus 16; Virtus Ciampino, ...