Serie A2 | progetto di collaborazione per la prevenzione oncologica La Fortitudo si prepara per Rieti E abbraccia l’istituto Ramazzini

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Primi allenamenti settimanali in casa. Lasciata alle spalle la vittoria di domenica sera con Vigevano, la formazione di coach Attilio Caja è tornata in campo da ieri perre il confronto di domenica prossima con la Real Sebastiani, quando la Effe torna adre l’affetto del suo caloroso pubblico dopo le due trasferte consecutive e il turno di sosta per il rinvio della sfida interna con Treviglio. Si rigioca al PalaDozza dopo quasi un mese, per la precisione dall’11 febbraio scorso e dalla vittoria, 93-72, conquistata con la Juvi Cremona. Proprio con la formazione lombarda ha giocato la sua ultima partita capitan Matteo Fantinelli che proprio in quella partita accusò la distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto ai box nelle ultime sfide. Il Fante dovrebbe rientrare ...