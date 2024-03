Serie A | Allegri ricorda Pogba | “Il calcio perde un giocatore straordinario e un bravissimo ragazzo”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 2024-03-02 15:18:24A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: El’allenatore della Juventus Torino ha parlato in una conferenza stampa prima della Napoli e hato Paolo, recentemente sanzionato con quattro anni senza giocare per doping. Il centrocampista francese ha un contratto con il club italiano fino al 2026 e la sua sanzione va oltre questa data. Molto probabilmente, finirai per porre fine alla tua relazione con il ‘Vecchia Signora’.si rammarica dell’accaduto e confessa di aver chiamato il calciatore l’altro giorno. Ha lasciato per lui alcune parole di affetto: “Umanamente mi dispiace molto, Paolo è un.”. Non si è riferito solo all’aspetto personale, ma anche a quello calcistico: “Il ...