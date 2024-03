Serie A 2023 2024 | arbitri ventottesima giornata | Juventus-Atalanta a Guida | Pairetto per Bologna-Inter

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’Aia ha reso noti gliche dirigeranno le partite delladi: ecco di seguito le designazioni complete di Gianluca Rocchi. Un turno in cui spicca tra le altre, che sarà arbitrata da Marcodella sezione di Torre Annunziata, mentre per Fiorentina-Roma troviamo Davide Massa di Imperia. Perc’è Lucadi Nichelino, a Juan Luca Sacchi la direzione di Milan-Empoli, Napoli-Torino affidata a Daniele Orsato di Schio, infine Lazio-Udinese va a Gianluca Aureliano di. A seguire le designazioni complete. NAPOLI – TORINO Venerdì 08/03 h.20.45 ORSATO PRETI – SCARPA IV: ...

Tutte le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Brindisi , match valevole per la trentesima giornata del campionato ... (sportface)

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Padova-Vicenza , match dello stadio Euganeo valevole per la trentesima giornata del campionato italiano ... (sportface)

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la ... (sportintv.eu)

Pronostici Pallavolo: iniziano i playoffs di Superlega. Calendario, Guida TV, Quote e Scommesse sul volley maschile: Anteprima Playoffs Superlega 2024. Calendario completo della post-season al via dal 6 marzo, con quote antepost e scommesse sulla pallavolo.betitaliaweb

Dove è girato Supersex: Dove è girato Supersex Scopriamo tutte le location della Serie Netflix con Alessandro Borghi dedicata a Rocco Siffredi.tvserial

One Piece, un animatore mostra in anteprima il Galaxy Impact: si preannuncia epico [SPOILER]: Un animatore della Serie di One Piece ha mostrato un frame di quello che potrebbe essere il Galaxy Impact di Garp ...drcommodore