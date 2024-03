Serate d’Organo di primavera al via giovedì 7 marzo a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nel mese ditorna a”, la storica rassegna organistica organizzata ormai da più di un decennio dalla Parrocchia di San Quirino in collaborazione con l’Accademia Organisticase. Tre concerti in cui ai pregevoli organi delle due chiese di via Gemona si esibiranno tre rinomati musicisti di fama internazionale. Si cominciaalle 20.45, con il giovane organista comasco Ismaele Gatti che proporrà un programma dedicato alla musica italiana e tedesca tra Sei e Settecento. Nella prima parte, dopo una selezione di brani dei compositori Bernardo Storace e Johann Caspar Kerll, risuonerà il Concerto per organo e archi in si bemolle maggiore di Händel, musica brillante e di grande effetto, qui trascritta e arrangiata per organo solo ...