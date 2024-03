(Di mercoledì 6 marzo 2024) A fine 2023 erano sei idelnella classifica di Legambiente, presentata a dicembre, dedicata aiRifiuti, due in meno rispetto all’anno precedente. I dati relativi alla Lombardia e riferiti alla raccolta rifiuti del 2022 partivano da un dato complessivo che racconta come in tutta la regione siano 350 iche si possono fregiare del titolo: in graduatoria entrano iche, oltre a raggiungere o superare il 65% di differenziata, hanno conferito meno di 75 chili per abitante anno di rifiuto secco non riciclabile. IRifiutidel territorio sono dunque Canegrate, Dairago, Nerviano, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese. Tra i sei delpremiati è San Giorgio su Legnano a ...

San Paolo d’Argon (Bergamo) – Da sei mesi è “parcheggiato” in un reparto psichiatrico, in attesa di un posto in una comunità terapeutica per poter, dopo la ... (ilgiorno)

Sei Comuni “free“ nel Legnanese: Sei Comuni del Legnanese premiati da Legambiente come Rifiuti Free nel 2023, con San Giorgio su Legnano al primo posto per la differenziata al 88,3%. In Lombardia 350 Comuni hanno superato il 65% di d ...ilgiorno

La strategia dell'Europa per la difesa, più produzione di armi e gli acquisti Comuni: «Se non ora, quando». L’Ue vuole spendere di più, meglio e insieme per l’acquisto di armi. Che siano, possibilmente, “made in Europe”. Il mondo ...ilmattino

Anche in Valconca arriva lo psicologo di quartiere: Nuovo servizio di ascolto psicologico nei sei Comuni del distretto di Riccione, con due psicologhe esperte. Iniziativa per affrontare fragilità sociali ed economiche, con focus sulla prevenzione. Pres ...ilrestodelcarlino