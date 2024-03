«Se ti hanno mandato questo arbitro | sei spacciato» | è gola profonda anche tra i dirigenti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) . Lo scrive Repubblica che riporta la confessione di un dirigente di Serie A. Il dirigente di una squadra che vuol restare anonimo confessa di ricevere a ogni designazione una telefonata da chi gli arbitri li conosce bene, e vuole metterlo sull’allerta: «Se ti, sei». Provate voi ad accettare serenamente un fischio contrario dopo un messaggio del genere.tra gli addetti ai lavori circola il sospetto che qualcuno voglia avvelenare i pozzi. Il target sono ovviamente le elezioni dell’Associazione arbitri tra meno di un anno. Da una parte il partito di Duccio Baglioni e Alfredo Trentalange (ex presidente dimesso nel 2022 in seguito allo scandalo del procuratore arbitrale imputato per traffico di stupefacenti) punta a tornare in pista, magari per ...