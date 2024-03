Se avesse toccato mamma | lo avrei ucciso anche io | Katia Ricciarelli | sfogo e lacrime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un caso che ha sconvolto l'Italia. E che fa parlare, da lunghi giorni. Si parla dell'omicidio di Nizza Monferrato, provincia di Asti, dove la 18enne Makka hail padre, Akhyard Sulaev, 50 anni, per le violenze che quotidianamente perpetrava contro la madre e contro la stessa figlia. "Homio padre. Tutti in casa subivamo le sue violenze, soprattutto mia", ha confessato Makka. L'omicidio è avvenuto al termine dell'ennesima lite e durante le ennesime violenze domestiche: "Io ho preso un coltello per difendermi, non volevo ucciderlo", ha aggiunto la ragazza. E ancora, ha spiegato che "Ci ha sempre picchiate. Non volevo ucciderlo. Mi sono difesa". E della terribile vicenda se ne parlaa È sempre cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la puntata è quella di martedì ...