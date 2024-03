Se a febbraio non hai ricevuto la NASpI | non l’avrai nemmeno a marzo | il motivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 6 marzo 2024) che potrebbe rovinare il tuo sostegno finanziario. Se anon avetela, non l’avrete: ecco ilche potrebbe compromettere il vostro sostegno finanziario. Se non avetela, potrebbe essere perché avete dimenticato di inviare il Reddito Presunto entro il 31 gennaio 2024. La trama della: da– cityrumors.itQuesto è un passaggio fondamentale che spesso viene trascurato. Ogni anno, l’INPS chiede ai beneficiari delladi comunicare il reddito che presumono di guadagnare nell’anno in corso. È un’azione semplice ma importante, e la scadenza è sempre la stessa: il 31 gennaio. Chi ...