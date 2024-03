Scuole superiori | aumenta il numero degli iscritti agli istituti professionali | licei in calo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. Spazio Viterbi di via Tasso apre le porte all’incontro organizzato dal Servizio Istruzione e Programmazione della rete scolastica della Provincia. Il Tavolo tecnico provinciale, composto da rappresentanti dell’Ufficio scolastico provinciale, sindacati, associazioni datoriali, Camera di Commercio, Fondazione ITS, Università, Dirigenti Centri provincialiadulti e Istituzioni formative, si è riunito per analizzare e condividere i dati delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2024/2025. L’invito è stato esteso ai Dirigenti dellestatali e ai direttoriEnti di formazione, al fine di favorire un confronto significativo con il territorio. L’obiettivo principale è la condivisione di informazioni cruciali per l’aggiornamento della programmazione del dimensionamento della rete ...