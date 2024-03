Scuole accorpate | la battaglia continua | ricorso al Tar a difesa dell’autonomia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Valdelsa, 6 marzo 2024 – L’Istituto comprensivo "Giovanni Gonnelli" è salvo, almeno per l’anno scolastico 2024/25: l’attuazione totale degli accorpamenti scolastici prevista dal governo nella legge di bilancio nel 2022 è sostanzialmente slittata di un anno alla luce dell’ultimo "Milleproroghe". Le delibere della giunta regionale e del consiglio metropolitano che ne proponevano l’accorpamento con un altro istituto comprensivo (il "Don Milani" di Montespertoli, per la precisione) non risultano tuttavia esser state annullate. E per cautelarsi, nel tentativo di salvaguardare anche dopo il 2025 l’autonomia del Gonnelli, i Comuni di Gambassi e Montaione hanno fattoal Tar contro questi ultimi atti. Nei giorni scorsi, i due enti hanno infatti dato mandato ad un avvocato di ricorrere anche contro la deliberazione del consiglio metropolitano della Città Metropolitana ...