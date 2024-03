Scuola – “No alla Riforma Valditara” | azione shock del Blocco Studentesco a Viale Trastevere | gettati libri provocatoriamente ‘insanguinati’

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Garantire competitività al nostro sistema produttivo“. Così, con questa introduzione, il Ministroha presentato ladegli Istituti tecnici e professionali che alza le ore di alternanza-lavoro ad un minimo di 200 ore, anticipandone l’attual secondo anno e liberalizzando ulteriori stage non retribuiti nelle “filiere formative“., il: “Uno studente si è amputato un dito durante lo svolgimento del suo stage, è l”Italian Horror story’ che nessuno vuole vedere: precariato e sfruttamento” Una, quella annunciata dal ministro, in realtà poco gradita ai giovani delche, dopo aver manifestato il proprio dissenso ...

Roma, 6 marzo 2024 – Bambino iperattivo cacciato da scuola. Il Tar dispone l’immediato rientro in classe dell’alunno, che ha soli 6 anni, ma il preside non lo ... (quotidiano)

La Sicilia impone il vaccino per il Morbillo ai bambini della propria Regione , e lo fa attraverso un comunicato dell'Assessorato della Salute. Secondo il ... (ilgiornaleditalia)

Prima la sospensione da scuola per 17 giorni. Poi, dopo il ricorso dei genitori, un decreto del Tar del Lazio ne disponeva l’immediato rientro in classe. Ma ... (ilfattoquotidiano)

Scuola nel Parco nell’ex area militare: affidati lavori di bonifica da amianto per il recupero dell’area: Questa operazione di rigenerazione urbana permetterà la restituzione alla città di un’area di oltre 12.500 mq, in cui sorgerà una nuova Scuola media che arricchirà l’offerta educativa della città. Il ...parma.repubblica

Una nuova palestra al Belluzzi-Fioravanti intitolata all'ex preside Pedrielli. Ruscigno: “Nel 2025 via i container alle superiori”: Il ricordo dell’ex dirigente impegnato a favore dell'istruzione tecnica, ideatore della Scuola in ospedale e appassionato di sport. La moglie: “Il lunedì non ...bologna.repubblica

Tim e Erg, a Cagliari progetto Missione ambiente per scuole: Ha fatto tappa oggi a Cagliari il progetto "Missione Ambiente - Generazioni a Scuola di sostenibilità" lanciato da TIM ed ERG, tramite ERG Academy, su scala nazionale e volto alla sensibilizzazione ...ansa