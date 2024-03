Scuola e legalità | Carabinieri incontrano studenti a Circello

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024): idella Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della Stazione di Colle Sannita hanno incontrato glidell’ITE “Rosario Livatino”. Ieri, nell’ambito degli incontri finalizzati a promuovere la cultura della, idella compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della stazione di Colle Sannita hanno fatto visita aglied ai docenti dell’istituto tecnico economico statale “Rosario Livatino” diin provincia di Benevento. Accolti con entusiasmo dalla responsabile del plesso scolastico, prof.ssa Anna Mancini, in rappresentanza anche del dirigente scolastico, prof. Giovanni Marro, il capitano Gaetano Ragano, comandante della compagnia ...