Screening a costo zero nelle sedi Asst

(Di mercoledì 6 marzo 2024)e prevenzione: sabato 9 marzo open day con esami e servizi gratuiti per le donne valtellinesi. L’importanza delloe della prevenzione è una cosa certa, un messaggio che si rinnova ogni giorno e che viene rilanciato in occasione di eventi particolari mediante iniziative dedicate. In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, l’Valtellina e Alto Lario ha aderito alla campagna di Regione Lombardia promuovendo un open day con servizi gratuiti su prenotazione. Nella giornata di sabato 9 marzo, dalle 8.30 alle 13, sono previstipap test,HPV test, vaccinazioni HPV emammograficodiverseaziendali. Le donne di età compresa fra i 30 e i 64 anni, che non hanno eseguito un HPV ...